Mulher sofre fratura e homem fica inconsciente em acidente em Aquidauana

Ambos os pacientes ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã desta segunda-feira (4), uma ocorrência de queda de motocicleta na Rua Pedro Pace, bairro Serraria, em Aquidauana. A guarnição foi acionada via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) por volta das 5h30.

No local, os bombeiros encontraram duas vítimas. A primeira, uma mulher de 30 anos, estava consciente e orientada, sentada em uma cadeira. Ela relatava dores nos membros e dificuldade respiratória. Durante a avaliação, foram constatadas fratura com desalinhamento no membro superior direito e crepitação óssea (sinal de fratura com atrito entre os fragmentos) no membro inferior direito, na região do joelho, além de dor nos arcos costais do lado direito. Após os procedimentos de imobilização, foi encaminhada ao pronto-socorro.

A segunda vítima, um homem de 29 anos, foi encontrado inconsciente. Ele apresentava desalinhamento no membro inferior esquerdo e escoriações no ombro direito e em membros superiores e inferiores. A vítima foi devidamente imobilizada conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar e também encaminhada ao pronto-socorro.

Ambos os pacientes ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete e roupas adequadas, além da manutenção periódica da motocicleta e da atenção redobrada no trânsito, especialmente nos horários de menor luminosidade.

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