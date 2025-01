Mulher sofre grave acidente de moto na MS 345

Por volta das 14h da tarde deste sábado (25), a guarnição da Bravo 04 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU de Aquidauana se deslocou na MS 345 nas proximidades da Aldeia Limão Verde pra um sinistro de trânsito.



No local se tratava de uma queda de moto que deixou uma mulher de 28 anos gravemente ferida após perder controle de sua motocicleta Honda.

A mulher foi encontrada deitada, já sem capacete, com escoriações, ferimento na cabeça e perdendo a consciência. Segundo populares, o capacete foi ejetado no impacto do acidente.

Foi realizado todo atendimento pela equipe do SAMU conforme protocolo de trauma e encaminhado para hospital Regional de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.

Devido a gravidade do acidente, a mulher está sendo transferida para a Santa Casa de Campo Grande.