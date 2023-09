Mulher sofre queda de moto e é socorrida pelos Bombeiros em Aquidauana

João Eric/ O Pantaneiro

Nesta manhã, dia 5, por volta das 7h, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até a rua Honório Simões Pires, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, para socorrer uma mulher que ficou ferida após sofrer queda de moto.

Com a queda, a mulher sofreu ferimentos em um dos ombros. Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a motociclista até o pronto-socorro de Aquidauana.

Policiais Militares da Força Tática estiveram no local e fizeram atendimento. A equipe do SAMU prestou apoio no atendimento.