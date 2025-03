Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Uma moradora de Aquidauana, de 24 anos, teve seu cartão do Bolsa Família furtado e descobriu que o benefício de R$ 750 foi sacado sem sua autorização. O caso aconteceu no bairro Nova Aquidauana e foi registrado na delegacia como furto.



De acordo com a vítima, o furto aconteceu no dia 28 de fevereiro. Ao perceber o desaparecimento do cartão, ela procurou a Caixa Econômica Federal, onde foi informada de que um saque de R$ 750 havia sido realizado em um terminal de autoatendimento de um supermercado na cidade.



A mulher relatou que não houve arrombamento em sua residência e que somente parentes próximos têm acesso livre ao local. No entanto, ainda não sabe como o cartão foi levado.



Diante do ocorrido, ela registrou um Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso com base no artigo 155 do Código Penal (furto).

