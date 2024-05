Mulher usa criança para venda de drogas em Aquidauana

Divulgação

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, por meio da Seção de Investigações Gerais - SIG -, prendeu, na tarde de ontem, 29/05, uma mulher de 27 anos, pela prática de tráfico de drogas. Os policiais apuraram que a mulher usava uma motocicleta e uma criança para fazer a distribuição de entorpecentes na cidade. A prisão ocorreu no momento em que a suspeita saía de casa, localizada na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, entre a Vila Trindade e Bairro Nova Aquidauana.

Foi apurado que, para não levantar suspeitas, a mulher usava de uma criança que era levada na garupa da motocicleta no momento das entregas e que usuários trocavam objetos furtados por drogas.

Na tarde de ontem, investigadores avistaram a suspeita conduzindo uma motocicleta, da marca Honda, de cor preta, com uma criança na garupa. Durante a abordagem, a mulher disse que a criança era seu sobrinho, de 09 anos de idade, e negou que estivesse com drogas.

AGRESSÕES E AMEAÇAS

Contudo, ao ser revistada, por uma investigadora, foi localizada uma porção de pasta base de cocaína em um dos bolsos da calça dela. Indagada se havia mais drogas na casa em que mora, a abordada negou e ao receber voz de prisão teria avançado contra os investigadores, tentou fugir e ainda ameaçou aos policiais civis. Conforme os policiais, a mulher ainda desferiu chutes e socos na equipe policial no momento do algemamento e lesionou um agente de polícia. Consta que a presa ainda ameaçava dizendo que era de uma facção criminosa e que os policiais não sabiam com quem estavam mexendo e dizia que iria matá-los.

DROGA NA AREIA

Na casa da autora, os Civis localizaram, em um monte de areia na entrada do terreno, 10 porções de maconha embaladas da mesma maneira que a encontrada com a suspeita. No quarto da mulher foram localizadas mais três porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e vários equipamentos e ferramentas elétricas furtados e que já estavam em busca por conta de registros de boletins de furtos registrados na Delegacia.

Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas qualificado por envolver criança, ameaça, lesão corporal dolosa e resistência.