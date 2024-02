Mulheres brigam e uma acaba ferida na cabeça por ser atingida com garrafa

O Pantaneiro

Duas mulheres brigaram e uma delas, de 34 anos, acabou no pronto socorro com lesões por ter sido atingida com uma garrafada na cabeça. O caso aconteceu ontem (20), no bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à casa onde a briga teria ocorrido.

A autora da garrafada, a mulher de 43 anos, estava no local e contou à polícia que a vítima chegou na casa e passou a ameaçá-la e tentou agredi-la, e que a mesma tentou se defender durante as agressões.

A mulher mais jovem foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os policiais foram ao pronto socorro e constataram que ela estava com um ferimento na cabeça e nas costas.

À polícia, a vítima contou sobre a briga, mas não especificou os motivos. A autora da garrafa foi encaminhada à delegacia.