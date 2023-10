Mulheres da vila Pinheiro participam de ação sobre o Outubro Rosa

Agecom /Divulgação

Dando continuidade às ações do Outubro Rosa, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento realizou na ESF Dr. Fabio Dutra dos Santos, na vila Pinheiro, uma ação especial com as mulheres.

O objetivo do encontro foi de orientar as mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Na oportunidade, foram realizadas duas palestras sobre o tema, sendo a primeira palestrante, a enfermeira e coordenadora da ESF Erika Martins, que falou sobre a prevenção do câncer de mama, o autoexame das mamas e a importância do exame preventivo.

Já a assistente social, Cecilia Aparecida Mussi Espindola, da Equipe Multidisciplinar, discorreu sobre a importância do autocuidado e da prevenção.

Ao finalizar a ação, a equipe da ESF ofereceu às mulheres os atendimentos para coleta de preventivo, exame das mamas, testes rápidos e consultas odontológicas.

Como forma de descontrair a todos, as participantes foram convidadas a participar da “Caixa da Barbie”, para registrar em uma fotografia e por fim, compartilharam um lanche para as participantes.