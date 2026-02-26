Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:24

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

A ação integra iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino e à ampliação de oportunidades para mulheres do município

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 09:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Delas Day 2026 foi realizado nos dias 24 e 25, em Campo Grande, reunindo mulheres de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. O evento é promovido pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado e instituições públicas e privadas.

Com o tema “Nossa identidade, nossa força”, o encontro reuniu participantes de diferentes territórios e áreas de atuação, com programação voltada à liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sala do Empreendedor e da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, organizou uma caravana para viabilizar a participação de mulheres do município, com oferta de transporte gratuito.

Na terça-feira (24), a saída ocorreu às 9h, no Distrito de Camisão, com passagens por Piraputanga e Palmeiras, seguindo até o Bosque Expo, em Campo Grande. Participaram empreendedoras e lideranças femininas da região da Estrada Parque.

Na quarta-feira (25), um ônibus saiu no período da manhã de Anastácio, com embarque na Sala do Empreendedor, e passou por Aquidauana, também na Sala do Empreendedor, com destino ao Bosque Expo.

Durante o evento, as participantes tiveram acesso a informações técnico-comerciais, orientações sobre mercados e tecnologias, além de atividades de networking, divulgação de negócios e troca de experiências.

A programação incluiu palestras, painéis temáticos e espaços de conexão. Entre as atividades, estiveram o Mercado Delas, destinado à exposição de produtos e serviços; a Caravana Sebrae Delas, com instituições financeiras oferecendo orientação e acesso a crédito; além de estrutura com área para crianças, sala de amamentação, espaço sensorial e praça de alimentação.

A ação integra iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino e à ampliação de oportunidades para mulheres do município.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

• Aquidauana poderá ganhar nova Paróquia

• Quinta-feira será de calor e sem previsão de chuva em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Clima

Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Diálogo

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

ÚLTIMAS

Luto

Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município

Informe Publicitário

Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo