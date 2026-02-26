Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Delas Day 2026 foi realizado nos dias 24 e 25, em Campo Grande, reunindo mulheres de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. O evento é promovido pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado e instituições públicas e privadas.



Com o tema “Nossa identidade, nossa força”, o encontro reuniu participantes de diferentes territórios e áreas de atuação, com programação voltada à liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia.



A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sala do Empreendedor e da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, organizou uma caravana para viabilizar a participação de mulheres do município, com oferta de transporte gratuito.



Na terça-feira (24), a saída ocorreu às 9h, no Distrito de Camisão, com passagens por Piraputanga e Palmeiras, seguindo até o Bosque Expo, em Campo Grande. Participaram empreendedoras e lideranças femininas da região da Estrada Parque.



Na quarta-feira (25), um ônibus saiu no período da manhã de Anastácio, com embarque na Sala do Empreendedor, e passou por Aquidauana, também na Sala do Empreendedor, com destino ao Bosque Expo.



Durante o evento, as participantes tiveram acesso a informações técnico-comerciais, orientações sobre mercados e tecnologias, além de atividades de networking, divulgação de negócios e troca de experiências.



A programação incluiu palestras, painéis temáticos e espaços de conexão. Entre as atividades, estiveram o Mercado Delas, destinado à exposição de produtos e serviços; a Caravana Sebrae Delas, com instituições financeiras oferecendo orientação e acesso a crédito; além de estrutura com área para crianças, sala de amamentação, espaço sensorial e praça de alimentação.



A ação integra iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino e à ampliação de oportunidades para mulheres do município.

