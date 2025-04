Mulheres denunciam agressões e PM atua em Aquidauana e região

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

O 7º Batalhão da Polícia Militar atendeu, neste fim de semana, diversas ocorrências de violência doméstica nos municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. As ações resultaram em encaminhamentos à Delegacia de Polícia Civil.

Em Aquidauana, na madrugada de domingo (20), uma mulher de 28 anos acionou a polícia após ser agredida durante uma discussão com o companheiro, de 30 anos. Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Ainda no domingo, em Anastácio, um casal foi levado à delegacia após relatos de agressões mútuas. A mulher, de 35 anos, e o homem, de 44, apresentavam lesões visíveis. Duas crianças, de 5 e 6 anos, estavam no local no momento da ocorrência e foram entregues a responsáveis legais.

Em Dois Irmãos do Buriti, no sábado (19), uma mulher de 46 anos denunciou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, de 53 anos. A vítima apresentava marcas no pescoço e relatou histórico de violência. O suspeito foi localizado no imóvel e preso em flagrante.