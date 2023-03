Mulheres participam de curso gratuito de pães e salgados

Divulgação

“Mãos na massa” literalmente, assim foi durante 3 dias, o curso gratuito de fabricação de de pães e salgados, ofertado pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Aquidauana.

As participantes, mulheres de várias faixas etárias e moradoras de diversos bairros de Aquidauana, além de aprenderem toda teoria sobre a fabricação das massas, segredos culinários para fazer um pão fofinho e um salgado saboroso, elas colocaram em prática tudo que ouviam atentamente da instrutora do Senar, Dayse Benites.

Boas práticas de alimentos e várias técnicas de produzir pães, seja ele caseiro, integral bem como, vários tipos de salgados foram temas das aulas teóricas e práticas. Elas ainda ganharam um “bônus” no curso, aprenderam a fazer o tão saboroso “sonho”. Ao final, as alunas ganharam um certificado emitido pelo Senar.

“Não tem dificuldade em nosso curso, pois usamos técnicas fáceis, tanto que o mito de um pão que demora 2 horas, isso não existe mais. E, agora, ao final depois de aprender o passo a passo e com as dúvidas sanadas, elas estão preparadas para o mercado de trabalho, porque aqui cada uma produziu seu pão, seu salgado e até o sonho”, relatou a instrutora Dayse.

Sempre cuidando que não falte nada aos cursistas, Elaine Rati, coordenadora do Núcleo de Geração de Emprego e Renda agradeceu a participação das alunas e a parceria na realização do curso. “Não tínhamos dúvidas de que além de saboroso, esse curso seria um sucesso. Mais um curso finalizado com sucesso, agradeço a essa parceria importante com SENAR e as participantes por cumprirem com seu compromisso de vir e aproveitar cada minuto desse rico aprendizado”, disse Elaine Rati.

A secretária municipal de Assistência Social, Josilene Rodrigues, parabenizou às alunas e destacou a importância de proporcionar cursos para gerar renda na comunidade.

“A prefeitura em parceria com o Senar e Sindicato Rural estão ajudando quem quer se qualificar e garantir uma renda extra, especialmente, essas mulheres que vieram para cá e durante três dias colocaram a “mão na massa” para aprender. Parabéns meninas por essas produções incríveis e saborosas!”, afirmou a secretária.

A aluna Mayara de Lima Salvador, agora apta a produzir pães e salgados, enfatizou: “muito bom esse curso, a gente consegue mesmo aprender, peguei muitas dicas boas e com certeza vou conseguir fazer para vender e, assim, complementar minha renda dentro de casa”.