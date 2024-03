Mulheres recebem reconhecimento e homenagem da Câmara Municipal

Ronald Regis / O Pantaneiro

A cerimônia de entrega do "Prêmio Mulher que Faz a Diferença Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro" ocorreu na noite de ontem na Câmara de Aquidauana. Esse prêmio, criado por meio da Lei nº 03/2014, é concedido a mulheres que prestam serviços relevantes à população de Aquidauana e que possuem uma trajetória marcada por luta e trabalho.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o presidente da Câmara, Nilson Pontim, expressou sua satisfação: “Ficamos felizes ao realizar esta sessão solene em homenagem às mulheres. Cada vereador apresenta dois nomes, resultando em uma diversidade de profissões homenageadas, desde médicas a pipoqueiras. Isso é muito positivo e demonstra o reconhecimento merecido.”

Prêmio é concedido a mulheres que prestam serviços relevantes à população de Aquidauana - Ronald Regis

Luzia Cunha, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara, foi a autora da Lei que instituiu o prêmio. Em entrevista, ela relembrou a importância da iniciativa: “Sinto-me muito orgulhosa de ter representado o prefeito e de ser a única mulher que presidiu esta casa de leis. Essa lei e essas comemorações têm o objetivo de valorizar o papel da mulher na sociedade. Aproveito para parabenizar os vereadores pela representatividade das homenagens deste ano.”

Dentre as homenageadas, a médica Dra. Carmen Sandra Mequi compartilhou sua gratidão com O Pantaneiro: “Recebo este prêmio com humildade. Devemos atuar com grande responsabilidade. Acredito que, com a ajuda e sabedoria divina, podemos desempenhar nossas atividades com excelência. A mulher, com sua sensibilidade aliada à razão, desempenha um papel essencial em todas as profissões. Acima de tudo, sinto gratidão.”

Dra. Carmen Sandra Mequi recebeu o prêmio do vereador Wezer Lucarelli - Foto: Ronald Regis

A cerimônia destacou a valorização e o reconhecimento do papel da mulher na sociedade de Aquidauana, homenageando aquelas que, no seu cotidiano, fazem a diferença, transformam a sociedade e constroem a história.

Foram homenageadas:

Nilson Pontim

Anna Carolina Kroll Leite Périgo;

Sônia Costa Corrêa;

Reinaldo Kastanha

Delci Gimenes Barroso Medina da Silva;

Maria Lúcia Casanova da Silva;

Humberto Torres

Carmen Malei Dahmer;

Meiriely Alves Gonçalves Fernandes;

Chico Tavares

Aparecida Lemos;

Hosana Marques Silva;

Anderson Meireles

Pastora Adriana dos Santos Rodrigues;

Pastora Maria de Fátima Coelho;

Everton Romero

Davilene Dias da Silva;

Sonia Sanches da Silva;

Marquinhos Taxista

Deise Pereira da Silva Lopes;

Zildete da Silva

Professor Clériton

Irene Maria da Silva;

Naína Lorenzano Rivero Gamarra;

Sargento Cruz

Lucelena Pittarelli Domingos;

Maria Dezeniski;

Sebastiãozinho do Taboco

Neusa Dias;

Sônia Vieira dos Santos da Luz;

Tião Melo

Arivonete Camargo dos Santos;

Valter Neves

Josefa Ferreira do Nascimento;

Maria Aparecida Raimundo Ferreira;

Wezer Lucarelli

Carmen Sandra Mequi;

Vanderluce de Aquino Portão.

Veja o vídeo: