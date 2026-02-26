Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:22

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

Museu de Arte Pantaneira abre exposição "Mulheres" com obras de artistas de Aquidauana

Mostra temporária busca dar visibilidade à produção feminina nas artes e homenagear mulheres

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 13:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O museu, que tem como vocação a preservação e difusão da cultura pantaneira, abre suas salas para esta mostra temporária / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros recebe, a partir do dia 5 de março, a primeira exposição temporária de 2026. Intitulada "Mulheres", a mostra tem como objetivo trazer visibilidade para artistas de Aquidauana e homenagear todas as mulheres.

A abertura oficial acontece no dia 5 de março, às 19h, no museu localizado na Rua Cândido Mariano, 468, no Centro de Aquidauana. A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de março, período em que o público poderá conferir as obras produzidas por artistas locais.

A iniciativa busca valorizar a produção artística feminina no município, criando um espaço de reconhecimento e apreciação da arte feita por mulheres. O museu, que tem como vocação a preservação e difusão da cultura pantaneira, abre suas salas para esta mostra temporária que dialoga com as questões de gênero e representatividade no cenário artístico.

A exposição "Mulheres" integra a programação cultural de Aquidauana para o mês de março e convida a comunidade a prestigiar o trabalho das artistas da cidade. A entrada para a abertura e para as visitas durante o período da exposição não teve informações divulgadas sobre cobrança.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Clima

Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Diálogo

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

ÚLTIMAS

Luto

Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município

Informe Publicitário

Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo