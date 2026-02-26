Museu de Arte Pantaneira abre exposição "Mulheres" com obras de artistas de Aquidauana

O museu, que tem como vocação a preservação e difusão da cultura pantaneira, abre suas salas para esta mostra temporária / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros recebe, a partir do dia 5 de março, a primeira exposição temporária de 2026. Intitulada "Mulheres", a mostra tem como objetivo trazer visibilidade para artistas de Aquidauana e homenagear todas as mulheres.

A abertura oficial acontece no dia 5 de março, às 19h, no museu localizado na Rua Cândido Mariano, 468, no Centro de Aquidauana. A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de março, período em que o público poderá conferir as obras produzidas por artistas locais.

A iniciativa busca valorizar a produção artística feminina no município, criando um espaço de reconhecimento e apreciação da arte feita por mulheres. O museu, que tem como vocação a preservação e difusão da cultura pantaneira, abre suas salas para esta mostra temporária que dialoga com as questões de gênero e representatividade no cenário artístico.

A exposição "Mulheres" integra a programação cultural de Aquidauana para o mês de março e convida a comunidade a prestigiar o trabalho das artistas da cidade. A entrada para a abertura e para as visitas durante o período da exposição não teve informações divulgadas sobre cobrança.

