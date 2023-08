Revitalização do Museu de Arte Pantaneira é celebrada em noite cultural

Aquidauana testemunhou uma noite de celebração cultural marcante durante a reinauguração do Museu de Arte Pantaneira "Manoel Antônio Paes de Barros" ontem, 28 de agosto. Com uma história que remonta a sua construção em 1918, o museu havia permanecido fechado desde 2012, em condições precárias que demandaram uma extensa intervenção estrutural, da cobertura ao chão.

Artistas e artesãos de Aquidauana, Anastácio estiveram reunidos para reabrir as portas deste marco cultural e histórico. O Museu de Arte Pantaneira agora está pronto para receber tanto os moradores locais quanto os visitantes que chegam à cidade.



O Prefeito Odilon Ribeiro expressou sua alegria por entregar essa conquista à comunidade:

" Olha, eu acho que pra mim dentro do aniversário da nossa cidade, ao longo desse mês, que a gente fez inaugurações de grandes obras, escolas, pavimentos, essa pra mim em especial tá sendo de muita alegria. Hoje encerra as comemorações do aniversário da cidade, com muita gratidão, com muito carinho quero agradecer o Tiago que representa hoje aqui o deputado federal Beto Pereira que ajudou a trazer recurso da união e o município colocou." Escritora Jandira Trindade foi homenageada na solenidade - Foto: Ronald Regis

Youssef Saliba, secretário de Cultura, destacou a importância do museu revitalizado para a cidade: "É importantíssimo isso pra gente, é emocionante a gente poder entregar hoje aqui uma casa que vem falar da cultura e da história do município de Aquidauana, que sorte eu tive de estar hoje a frente da secretaria, poder fazer parte da revitalização e hoje da inauguração".

O Presidente da Câmara, Nilson Pontim, ressaltou a riqueza desse momento para Aquidauana: "É um momento de riqueza, trazendo de volta isso aí, a gente sabe que tem muitas outras coisas que vão vir pra cá, que vão chegar até aqui pra que a população, principalmente os mais novos e como eu que vim de fora, poder conhecer melhor a nossa querida Aquidauana."

Reinauguração do Museu de Arte Pantaneira - Foto: Ronald Regis

"Através da uma emenda do deputado federal Beto Pereira conseguimos hoje realizar esse sonho depois de alguns anos e realizando esse sonho juntamente com o prefeito Odilon Ribeiro, toda equipe, queria agradecer minha equipe também da época que escreveu o projeto juntamente com Ronaldo Ângelo que foi uma captação de recursos do Ministério do Turismo mais de duzentos mil reais. Então a gente tá muito feliz, preservar a história." lembrou o Vereador Humberto Torres.



Elbio Gasoso, diretor do Instituto Morro Azul, responsável pela organização do acervo e das salas de exposições, enfatizou o processo de renovação:

"Bom, a gente recebeu o convite pra fazer a uma pesquisa pra entregar o museu, começamos um processo de catalogação, a disseparação das peças, entramos em contato com os artistas que já participaram no museu e a partir daí refizemos a proposta à disposição, esse museu acompanha as normas do Instituto Brasileiro de Museus. Então, a partir daí a gente criou um roteiro de visitação e adequamos as normas para o museu. Élbio, eh o museu ele como ele estava e como que ele está agora."

Museu de Arte Pantaneira é reinaugado em noite de festa cultural em Aquidauana - Foto: Ronald Regis



Visitação



A entrada e visitação ao museu são gratuitas, e a partir do dia 04 de setembro, o museu estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, incluindo o horário do almoço. Visitas aos sábados devem ser agendadas com antecedência através do telefone: 3240-1400 (ramais 1572 ou 1573).