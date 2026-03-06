Museu de Arte Pantaneira estreia exposiÃ§Ã£o "Mulheres" com obras de artistas de Aquidauana

A escritora e membro da Academia Feminina Sul-mato-grossense de Letras e Artes, Jandira Trindade esteve presente / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros estreou na noite de quinta-feira (5), em grande estilo e com muito charme, a sua primeira exposição temporária de 2026, já em homenagem às mulheres. Intitulada "Mulheres", a mostra surge com o objetivo de dar mais visibilidade para as artistas aquidauanenses e celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

A abertura oficial aconteceu na noite de ontem e contou com a presença do secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho; do secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco; da vereadora Ana Saravy; da coordenadora de política pública para as mulheres, Josilene Rosa; da escritora e membro da Academia Feminina Sul-mato-grossense de Letras e Artes, Jandira Trindade; e das artistas expositoras Annelise Godoy, Ana Lucia Gomes, Eliane de Sá e Sônia Correa, além de convidados e sociedade em geral.

Com a exposição, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), busca valorizar a produção artística feminina no município, criando um espaço de reconhecimento e apreciação da arte feita por mulheres.

Espaço de diálogo e representatividade

Conforme informou a Sectur, o museu é um espaço ideal para exposições, trabalhando e fomentando a preservação e difusão da cultura pantaneira.

"Estamos iniciando as exposições temporárias de 2026, abrindo as nossas salas para esta mostra que dialoga com as questões de gênero e representatividade no cenário artístico e, principalmente, a força e presença das mulheres na sociedade. Está tudo muito bonito, venham prestigiar", conclamou o secretário Pepeu Fialho.

A organizadora da exposição, guia do museu e historiadora Janiely Borges, contou que a ideia da mostra surgiu em 2025 e desde então vinham planejando o evento.

"Tive a ideia, toda a equipe da Sectur abraçou e montamos essa exposição voltada para a representatividade das mulheres, destacando o protagonismo das artistas aquidauanenses. Ficou um charme e rica em detalhes", detalhou.

De acordo com a organizadora, as artistas foram selecionadas conforme o trabalho e disponibilidade de cada uma. Para 2027, a ideia é abrir ainda mais espaço para mais participações femininas.

Acervo e homenagens

Na exposição, além das peças de Annelise Godoy, Ana Lucia Gomes, Sônia Correa, Wanly Pereira e Eliane de Sá, há obras das artistas Vânia Pereira e Lione Pereira, ambas em memória, e um rico acervo fixo do próprio museu.

Além de dar espaço à produção feminina, a exposição também se estende ao campo educacional e simbólico. Segundo a Sectur, a mostra tem o foco principal de ampliar o reconhecimento das artistas locais e reforçar um debate permanente dentro do próprio museu, oportunizando que ele seja local de fomento à pesquisa, educação e representatividade social.

Serviço – A exposição "Mulheres" está disponível até o dia 30 de março, no Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros, localizado na Rua Cândido Mariano, 468, no Centro de Aquidauana. O funcionamento é de terça a sábado, das 7h às 13h, e a entrada é gratuita.

