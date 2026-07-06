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Ação conjunta em Aquidauana

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal

Ação reuniu atendimentos médicos, vacinação, exames e testes rápidos em parceria entre município e Saúde Indígena

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 14:30

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Ação ocorreu na Escola Estadual Indígena Professor Domingos Veríssimo Marcos Mihin - / Divulgação Agecom/Thaís Mendes

Moradores da Aldeia Bananal receberam uma série de atendimentos durante um mutirão de saúde promovido no último sábado (04). A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), por meio do Polo Base de Aquidauana.

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal, em Aquidauana2

A ação ocorreu na Escola Estadual Indígena Professor Domingos Veríssimo Marcos Mihin e disponibilizou consultas oftalmológicas, atualização da carteira de vacinação, testes rápidos e coleta de exames laboratoriais. O objetivo foi ampliar o acesso da comunidade indígena aos serviços de saúde e fortalecer as ações de atenção básica.

Participaram do mutirão a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, o responsável administrativo do Polo Base da Sesai, Paulo Mendes, o cacique da Aldeia Bananal, Célio Fialho, a coordenadora técnica do Polo Base da Sesai, Vânia Lucia Leandro, e o médico Victor Hugo, representante do Instituto Brasil Solidário.

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal, em Aquidauana3

Durante a ação, a secretária Sandra Calonga ressaltou o compromisso da administração municipal em levar os serviços de saúde às comunidades.

"Nosso compromisso é levar saúde cada vez mais perto da população. Esse mutirão na Aldeia Bananal representa cuidado, prevenção e respeito às comunidades indígenas, garantindo que os serviços cheguem a quem mais precisa com qualidade e humanização", afirmou a secretária.

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal, em Aquidauana5

Segundo a prefeitura, a iniciativa buscou facilitar o acesso da população indígena aos atendimentos, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento dos pacientes, além de reforçar a importância da vacinação e dos cuidados preventivos.

Paulo Mendes destacou que a parceria entre o município e a Saúde Indígena tem contribuído para ampliar a assistência oferecida às comunidades.

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal, em Aquidauana4

"A união entre a Saúde Indígena e a Prefeitura de Aquidauana fortalece a assistência prestada às comunidades. A realização desse mutirão é resultado de um trabalho conjunto, que busca ampliar o acesso aos atendimentos e promover mais qualidade de vida para a população indígena", destacou.

Representando a comunidade, o cacique Célio Fialho agradeceu a realização da ação e ressaltou os benefícios do atendimento dentro da própria aldeia.

"Receber esses atendimentos aqui na aldeia faz toda a diferença para as nossas famílias. Muitas pessoas têm dificuldade de se deslocar até a cidade, por isso ações como essa facilitam o acesso à saúde e demonstram o cuidado e o respeito com a nossa comunidade. Somos gratos por essa parceria", finalizou.

Mutirão amplia acesso a serviços de saúde na Aldeia Bananal, em Aquidauana7

*Fotos: Divulgação Agecom/Thaís Mendes

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