Mutirão atendeu dezenas de famílias no sábado em Aquidauana

Divulgação

Na manhã de sábado, 3, o CRAS II, localizado na Nova Aquidauana, realizou um grande mutirão para as famílias assistidas, sendo estas, moradoras do Bairro Nova Aquidauana, Vila Bancária, Trindade, Bairro Alto, Vila Paraíso, Cidade Nova, Vila Eliane, Guanandy e Centro.

O mutirão teve por objetivo, alcançar as famílias que não podem dirigir-se ao CRAS de segunda a sexta-feira. O mutirão também teve como meta alcançar as pessoas cujo nomes estão na lista já publicada pela prefeitura. Foram oferecidos atendimentos de orientação, inclusão e atualização do Cadastro Único e Bolsa Família.

Ao final, mais de 100 famílias foram atendidas. A equipe responsável contabilizou 52 atendimentos no CRAS II e 75 visitas. A ação começou às 7h e encerrou às 13 horas.