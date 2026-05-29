Mutirão Caminho do Acordo atende mais de 600 pessoas em Aquidauana

Ação levou serviços de Justiça e cidadania à Terra Indígena Taunay-Ipegue nos dias 26 e 27, com parceria entre TRF3, Justiça Federal e Prefeitura
Foram emitidos documentos, realizados atendimentos previdenciários, cadastros sociais, entre outros serviços / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Terra Indígena Taunay-Ipegue recebeu nesta semana o mutirão do programa Caminho do Acordo, uma parceria entre o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Aquidauana e diversas instituições parceiras. Em apenas dois dias de ação, nos dias 26 e 27, foram realizados mais de 600 atendimentos de justiça e cidadania na Aldeia Água Branca.
Foram emitidos documentos, realizados atendimentos previdenciários, cadastros sociais, orientações jurídicas e audiências, levando serviços essenciais diretamente às comunidades indígenas, reduzindo a necessidade de deslocamento até a cidade.
A Prefeitura de Aquidauana teve papel fundamental para que a ação acontecesse, atuando em parceria com os órgãos envolvidos e mobilizando equipes municipais para garantir o atendimento à população.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da iniciativa. Segundo ele, mais do que números, o mutirão trouxe dignidade, segurança jurídica e esperança para centenas de famílias, aproximando os serviços públicos de quem mais precisa.
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