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Mutirão Caminho do Acordo oferece serviços na Aldeia Água Branca em Aquidauana

Atendimentos seguem até quarta-feira (27) com análise de aposentadoria rural, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão para trabalhadores rurais

Da redação

Publicado em 27/05/2026 às 08:02

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana firmou parceria com o juizado especial para realizar o Projeto Caminho do Acordo, um mutirão de serviços de cidadania que começou na terça-feira (26), e segue até esta quarta-feira (27), na Aldeia Água Branca.

Dentre os atendimentos estão sendo analisados benefícios como aposentadoria rural, salário-maternidade rural, pensão por morte rural e auxílio-reclusão rural. A iniciativa oferece uma oportunidade para os moradores garantirem seus direitos com orientação e atendimento especializado.

O projeto ocorre na Aldeia Água Branca, em Aquidauana. A administração municipal destaca a importância da ação para levar cidadania e acesso à Justiça às comunidades rurais e indígenas do município.

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