Mutirão Cidade Limpa atende Vilas Bancária, Trindade e Paraíso a partir desta quinta

A iniciativa busca manter a cidade limpa, organizada e livre de acúmulos que possam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana dá continuidade ao Mutirão Cidade Limpa a partir desta quinta-feira, dia 26, com atendimento nas Vilas Bancária, Trindade e Paraíso. Equipes estarão nos bairros realizando a retirada de lixo, galhos e entulhos, promovendo a limpeza urbana e a prevenção de focos de doenças.

A orientação da administração municipal é que os moradores aproveitem a oportunidade para fazer a limpeza dos quintais e deixar os materiais descartados em frente às suas residências para que as equipes possam realizar a coleta de forma eficiente.

A ação segue um cronograma contínuo e, após a passagem pelas ruas programadas, as equipes seguem para os próximos bairros. Por isso, a orientação é que os moradores não deixem para depois e coloquem os materiais para coleta dentro do período em que o mutirão está na região.

A iniciativa busca manter a cidade limpa, organizada e livre de acúmulos que possam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de evitar outros problemas relacionados ao descarte irregular de resíduos.

