23 de Fevereiro de 2026 • 15:29

Últimas notícias
Cidade

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25)

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 11:00

Atualizado em 23/02/2026 às 13:37

O Mutirão Cidade Limpa, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR), segue com os serviços de limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana. A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25).

A partir de quinta-feira (26), as equipes passarão a atender as vilas Bancária, Trindade e Paraíso.

Durante o mutirão, são realizados recolhimento de lixo, entulhos, galhos de árvores e materiais inservíveis descartados pelos moradores. Os resíduos devem ser colocados em frente às residências para que sejam retirados pelas equipes da prefeitura.

A administração municipal orienta os moradores a realizarem a limpeza de quintais, com retirada de objetos sem utilidade, restos de construção, móveis e outros materiais acumulados.

Conforme informado pela prefeitura, após a conclusão dos serviços em cada bairro, as equipes seguem para outra localidade, sem retorno às ruas já atendidas. A orientação é para que, após o recolhimento, os moradores não voltem a descartar resíduos em vias e calçadas.

Segundo a prefeitura, o mutirão integra as ações de limpeza urbana, preservação ambiental e saúde pública, com foco no combate a vetores e na prevenção de doenças.

