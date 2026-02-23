Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

O Mutirão Cidade Limpa, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR), segue com os serviços de limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana. A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25).



A partir de quinta-feira (26), as equipes passarão a atender as vilas Bancária, Trindade e Paraíso.



Durante o mutirão, são realizados recolhimento de lixo, entulhos, galhos de árvores e materiais inservíveis descartados pelos moradores. Os resíduos devem ser colocados em frente às residências para que sejam retirados pelas equipes da prefeitura.



A administração municipal orienta os moradores a realizarem a limpeza de quintais, com retirada de objetos sem utilidade, restos de construção, móveis e outros materiais acumulados.



Conforme informado pela prefeitura, após a conclusão dos serviços em cada bairro, as equipes seguem para outra localidade, sem retorno às ruas já atendidas. A orientação é para que, após o recolhimento, os moradores não voltem a descartar resíduos em vias e calçadas.



Segundo a prefeitura, o mutirão integra as ações de limpeza urbana, preservação ambiental e saúde pública, com foco no combate a vetores e na prevenção de doenças.