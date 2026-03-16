MutirÃ£o Cidade Limpa chega ao bairro Guanandy com serviÃ§os de limpeza e combate Ã  dengue

AÃ§Ã£o jÃ¡ atendeu Nova Aquidauana e vilas ParaÃso, Trindade e BancÃ¡ria desde fevereiro; apÃ³s limpeza, fiscalizaÃ§Ã£o serÃ¡ intensificada
O prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou a importÃ¢ncia da mobilizaÃ§Ã£o e da parceria com a comunidade para manter a cidade limpa e saudÃ¡vel / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta segunda-feira, dia 16, mais uma etapa do Mutirão Cidade Limpa, desta vez no bairro Guanandy. A agenda contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da vereadora Ana Saravy, secretários municipais e moradores, que acompanharam o início dos trabalhos de limpeza e organização urbana na região.
Desde fevereiro, a ação já atendeu os bairros Nova Aquidauana e as vilas Paraíso, Trindade e Bancária, reforçando a limpeza da cidade e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam a retirada de lixo, galhos, entulhos e materiais inservíveis que possam servir de criadouro para o vetor.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da mobilização e da parceria com a comunidade para manter a cidade limpa e saudável. "Estamos em mais um bairro levando o Mutirão Cidade Limpa, uma ação que faz a diferença na vida das pessoas. Contamos com a colaboração de todos para manter os quintais limpos e apoiar esse trabalho que é essencial para a saúde pública", afirmou.
A administração municipal alerta que, após a conclusão dos trabalhos de limpeza, haverá fiscalização nos terrenos, conforme previsto nas Leis Municipais nº 2.557 e 2.558, ambas de 2018. A legislação trata, respectivamente, da limpeza e conservação de imóveis particulares e do descarte de lixo nas vias públicas.
Os proprietários que não mantiverem seus terrenos limpos poderão ser notificados, autuados e multados. A medida visa garantir que os resultados do mutirão sejam duradouros e que a cidade permaneça organizada e livre de focos do mosquito.
A população pode colaborar mantendo seus quintais limpos, descartando corretamente os resíduos e evitando o acúmulo de materiais que possam acumular água.
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