MutirÃ£o Cidade Limpa chega ao bairro Guanandy com serviÃ§os de limpeza e combate Ã  dengue

O prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou a importÃ¢ncia da mobilizaÃ§Ã£o e da parceria com a comunidade para manter a cidade limpa e saudÃ¡vel / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta segunda-feira, dia 16, mais uma etapa do Mutirão Cidade Limpa, desta vez no bairro Guanandy. A agenda contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da vereadora Ana Saravy, secretários municipais e moradores, que acompanharam o início dos trabalhos de limpeza e organização urbana na região.

Desde fevereiro, a ação já atendeu os bairros Nova Aquidauana e as vilas Paraíso, Trindade e Bancária, reforçando a limpeza da cidade e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam a retirada de lixo, galhos, entulhos e materiais inservíveis que possam servir de criadouro para o vetor.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da mobilização e da parceria com a comunidade para manter a cidade limpa e saudável. "Estamos em mais um bairro levando o Mutirão Cidade Limpa, uma ação que faz a diferença na vida das pessoas. Contamos com a colaboração de todos para manter os quintais limpos e apoiar esse trabalho que é essencial para a saúde pública", afirmou.

Fiscalização após a limpeza

A administração municipal alerta que, após a conclusão dos trabalhos de limpeza, haverá fiscalização nos terrenos, conforme previsto nas Leis Municipais nº 2.557 e 2.558, ambas de 2018. A legislação trata, respectivamente, da limpeza e conservação de imóveis particulares e do descarte de lixo nas vias públicas.

Os proprietários que não mantiverem seus terrenos limpos poderão ser notificados, autuados e multados. A medida visa garantir que os resultados do mutirão sejam duradouros e que a cidade permaneça organizada e livre de focos do mosquito.

A população pode colaborar mantendo seus quintais limpos, descartando corretamente os resíduos e evitando o acúmulo de materiais que possam acumular água.

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