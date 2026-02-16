Mutirão Cidade Limpa começa na Nova Aquidauana

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais começaram a retirada de lixo, galhos e entulhos nas ruas da região
Luiz Maique/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana iniciou, na manhã de sexta-feira (16), o Mutirão Cidade Limpa no bairro Nova Aquidauana. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais começaram a retirada de lixo, galhos e entulhos nas ruas da região.
Acompanharam o início dos trabalhos o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Marquinhos Taxista, Nilson Pontin e Fred Frank, além do presidente da Associação de Moradores, Robson Amaral.
De acordo com o prefeito, a ação faz parte do cronograma de limpeza urbana e será estendida a outros bairros. Ele informou que a prefeitura divulgará previamente o calendário para que os moradores possam organizar a limpeza de quintais e terrenos.
O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcio Albuquerque, que coordena as equipes, orientou os moradores a colocarem os materiais para recolhimento e a manterem as vias públicas limpas após a passagem do mutirão.
O vereador Marquinhos Taxista também solicitou a colaboração da comunidade na manutenção da limpeza do bairro.
A previsão da secretaria é concluir os trabalhos na Nova Aquidauana até sexta-feira (20). O prazo poderá ser estendido conforme o volume de resíduos recolhidos ou em caso de chuvas. Após a conclusão, a prefeitura informará o próximo bairro a receber o mutirão.
