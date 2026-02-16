Mutirão Cidade Limpa começa na Nova Aquidauana

Luiz Maique/ Prefeitura de Aquidauana

Acompanharam o início dos trabalhos o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Marquinhos Taxista, Nilson Pontin e Fred Frank, além do presidente da Associação de Moradores, Robson Amaral.

A Prefeitura de Aquidauana iniciou, na manhã de sexta-feira (16), o Mutirão Cidade Limpa no bairro Nova Aquidauana. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais começaram a retirada de lixo, galhos e entulhos nas ruas da região.

De acordo com o prefeito, a ação faz parte do cronograma de limpeza urbana e será estendida a outros bairros. Ele informou que a prefeitura divulgará previamente o calendário para que os moradores possam organizar a limpeza de quintais e terrenos.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcio Albuquerque, que coordena as equipes, orientou os moradores a colocarem os materiais para recolhimento e a manterem as vias públicas limpas após a passagem do mutirão.

O vereador Marquinhos Taxista também solicitou a colaboração da comunidade na manutenção da limpeza do bairro.

A previsão da secretaria é concluir os trabalhos na Nova Aquidauana até sexta-feira (20). O prazo poderá ser estendido conforme o volume de resíduos recolhidos ou em caso de chuvas. Após a conclusão, a prefeitura informará o próximo bairro a receber o mutirão.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!