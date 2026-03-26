MutirÃ£o Cidade Limpa comeÃ§a pela Vila Pinheiro em Aquidauana

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta quinta-feira (26) as ações do Mutirão Cidade Limpa na Vila Pinheiro. Os trabalhos começaram em frente ao CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio e seguem pelas ruas do bairro.



As equipes executam serviços de limpeza urbana, com retirada de lixo, galhos e entulhos. Participam da ação servidores das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Rurais e de Saúde e Saneamento.



Enquanto a pasta de Serviços Urbanos e Rurais realiza a coleta de resíduos e limpeza das vias, a Secretaria de Saúde e Saneamento desenvolve orientação à população e fiscalização de terrenos e quintais.



O mutirão tem como foco a limpeza dos bairros e a prevenção de problemas de saúde pública, além de orientar moradores sobre o descarte adequado de resíduos.



A abertura contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico e do vereador Renato Bossay. Durante o lançamento, o prefeito destacou a necessidade de participação da população. “Estamos levando qualidade de vida para os bairros e contamos com a colaboração da população para manter a cidade limpa e saudável para todos”, disse.



Desde fevereiro, o mutirão já atendeu os bairros Nova Aquidauana e as vilas Trindade, Paraíso, Bancária, Guanandy e Cidade Nova.



A ação na Vila Pinheiro faz parte do projeto Meu Bairro Acontece, que será realizado no sábado (28), das 15h às 21h, no CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio. A programação inclui atendimentos de saúde, assistência social, educação, Defensoria Pública, Procon, serviços de cidadania, além de atividades recreativas e feira.