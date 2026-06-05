Mutirão Cidade Limpa de Aquidauana atende cinco localidades a partir de 8 de junho

Ação de limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos ocorrerá na Vila Pinheiro, Aldeia Tico Lipu, Jardim Aeroporto, Jardim Pantanal e Arara Azul
Mutirão de limpeza / Divulgação
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza a partir de 8 de junho mais uma edição do Mutirão Cidade Limpa. A ação de limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos atenderá a Vila Pinheiro, a Aldeia Tico Lipu, o Jardim Aeroporto, o Jardim Pantanal e o bairro Arara Azul.
Após o recolhimento dos entulhos e a limpeza, a prefeitura informa que haverá fiscalização para verificar os terrenos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.558/2018. A administração municipal orienta os moradores a colaborar com a iniciativa, mantendo os espaços limpos e evitando o descarte irregular de resíduos.
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