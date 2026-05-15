Mutirão Cidade Limpa de Aquidauana chega ao São Francisco, Vila Quarenta e Princesa do Sul

Mutirão de limpeza / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Mutirão Cidade Limpa continua avançando em Aquidauana. A partir desta sexta-feira (15), as equipes da Prefeitura estarão nos bairros São Francisco, Vila Quarenta e Princesa do Sul para realizar a limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos acumulados.

A administração municipal pede a colaboração da população para manter os terrenos limpos e colocar os materiais para recolhimento dentro do cronograma da ação. A participação dos moradores é essencial para que o mutirão atinja seus objetivos e promova melhorias significativas na qualidade de vida da comunidade.

A Prefeitura reforça que, após os serviços, haverá fiscalização conforme a Lei Municipal nº 2.558/2018, que dispõe sobre a limpeza de terrenos e a responsabilidade dos proprietários quanto ao acúmulo de entulhos e materiais inservíveis. A medida visa prevenir a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, e evitar transtornos à vizinhança.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a manutenção da limpeza urbana e a conscientização da população. A Prefeitura de Aquidauana lembra que cidade limpa é compromisso de todos. Mais informações sobre o cronograma do mutirão podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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