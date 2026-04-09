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Mutirão Cidade Limpa de Aquidauana chega aos bairros Fragelli e Eliane a partir de 13 de abril

Equipes da prefeitura vão realizar coleta de lixo, galhos e entulhos; moradores devem colocar materiais na frente das residências

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 07:38

Atualizado em 09/04/2026 às 07:41

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A prefeitura reforça o pedido para que a população faça a sua parte, descartando corretamente os resíduos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A prefeitura de Aquidauana, por meio do Mutirão Cidade Limpa, levará os serviços de limpeza e organização aos bairros Fragelli e Eliane a partir do próximo dia 13 de abril. As equipes municipais estarão nas ruas para realizar a retirada de lixo, galhos e entulhos, promovendo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para os moradores da região.

A ação contará com a colaboração da população, que é essencial para o sucesso do mutirão. A orientação da Prefeitura é que os moradores coloquem os materiais descartáveis na frente de suas casas, facilitando o trabalho das equipes e garantindo que a limpeza seja feita de forma eficiente.

O Mutirão Cidade Limpa é uma iniciativa contínua da administração municipal, que já passou por diversos bairros de Aquidauana, com o objetivo de combater focos do mosquito Aedes aegypti, prevenir doenças e manter a cidade limpa e organizada.

A prefeitura reforça o pedido para que a população faça a sua parte, descartando corretamente os resíduos e evitando o acúmulo de materiais que possam se tornar criadouros de mosquitos ou atrair animais peçonhentos. Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos.

Serviço – O Mutirão Cidade Limpa atenderá os bairros Fragelli e Eliane a partir do dia 13 de abril. Os moradores devem colocar lixo, galhos e entulhos na frente de suas residências para que as equipes da Prefeitura realizem a coleta. A colaboração de cada cidadão faz a diferença para um bairro mais limpo, seguro e saudável.

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