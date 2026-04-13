Mutirão Cidade Limpa de Aquidauana começa nesta segunda nos bairros Fragelli e Eliane

O Mutirão Cidade Limpa é uma iniciativa contínua da administração municipal, que já passou por diversos bairros de Aquidauana, com o objetivo de combater focos do mosquito Aedes aegypti / Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana dá início, nesta segunda-feira, dia 13, ao Mutirão Cidade Limpa nos bairros Fragelli e Eliane. As equipes municipais estarão nas ruas para realizar a limpeza e a retirada de lixo, galhos e entulhos, promovendo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para os moradores da região.

A ação contará com a colaboração da população, que é essencial para o sucesso do mutirão. A orientação da Prefeitura é que os moradores coloquem os materiais descartáveis na frente de suas casas, facilitando o trabalho das equipes e garantindo que a limpeza seja feita de forma eficiente.

O Mutirão Cidade Limpa é uma iniciativa contínua da administração municipal, que já passou por diversos bairros de Aquidauana, com o objetivo de combater focos do mosquito Aedes aegypti, prevenir doenças e manter a cidade limpa e organizada.

A Prefeitura reforça o pedido para que a população faça a sua parte, descartando corretamente os resíduos e evitando o acúmulo de materiais que possam se tornar criadouros de mosquitos ou atrair animais peçonhentos. "Juntos, fazemos uma Aquidauana melhor para viver", destaca a administração municipal.

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