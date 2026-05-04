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Infraestrutura

Mutirão Cidade Limpa de Aquidauana passa hoje pelos bairros da Serraria, Dona Nenê e Previsul

População deve separar lixos, galhos e entulhos para facilitar o recolhimento

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 08:03

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Várias localidades já receberam o mutirão da prefeitura de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana dá início nesta segunda-feira (4), a mais uma edição do Mutirão Cidade Limpa, desta vez nos bairros da Serraria e nas vilas Dona Nenê e Previsul. A ação tem como objetivo recolher materiais inservíveis, galhos, entulhos e lixo acumulado, contribuindo para a limpeza, organização e embelezamento da cidade.

A orientação da administração municipal é que os moradores separem previamente os materiais que serão descartados e os deixem prontos para o recolhimento pelas equipes da prefeitura. A colaboração de todos é essencial para que o mutirão atinja seus objetivos e promova melhorias significativas na qualidade de vida da população.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a manutenção da limpeza urbana e a prevenção de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O acúmulo de entulhos e materiais inservíveis em terrenos e vias públicas favorece a proliferação do vetor e pode causar transtornos à comunidade.

A Prefeitura de Aquidauana conta com a participação de todos para deixar a cidade ainda mais bonita e organizada. Juntos, fazemos a diferença. Mais informações sobre o cronograma do mutirão podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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