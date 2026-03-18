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MutirÃ£o Cidade Limpa retira 10 caminhÃµes de lixo e entulho em aÃ§Ã£o no bairro Guanandy

Trabalhos continuam ao longo da semana para garantir organizaÃ§Ã£o, saÃºde e qualidade de vida aos moradores

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 14:22

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Os moradores devem colocar os materiais descartÃ¡veis para coleta nos dias de passagem das equipes / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Mutirão Cidade Limpa avança no bairro Guanandy e já apresenta resultados positivos nos primeiros dias de ação. Entre esta segunda (16) e terça-feira (17), as equipes da Prefeitura de Aquidauana retiraram cerca de 10 caminhões de lixo, entulhos e galhos da região, promovendo a limpeza urbana e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os trabalhos continuam ao longo desta semana no Guanandy, garantindo mais organização, saúde e qualidade de vida para os moradores. A ação integra o cronograma do Mutirão Cidade Limpa, que já percorreu outros bairros da cidade desde fevereiro, sempre com o objetivo de manter a cidade limpa e prevenir doenças.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. Os moradores devem colocar os materiais descartáveis para coleta nos dias de passagem das equipes e, principalmente, após a limpeza, evitar jogar lixo em locais inadequados, mantendo os terrenos e vias sempre limpos.

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