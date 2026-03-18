MutirÃ£o Cidade Limpa retira 10 caminhÃµes de lixo e entulho em aÃ§Ã£o no bairro Guanandy

Os moradores devem colocar os materiais descartÃ¡veis para coleta nos dias de passagem das equipes / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Mutirão Cidade Limpa avança no bairro Guanandy e já apresenta resultados positivos nos primeiros dias de ação. Entre esta segunda (16) e terça-feira (17), as equipes da Prefeitura de Aquidauana retiraram cerca de 10 caminhões de lixo, entulhos e galhos da região, promovendo a limpeza urbana e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os trabalhos continuam ao longo desta semana no Guanandy, garantindo mais organização, saúde e qualidade de vida para os moradores. A ação integra o cronograma do Mutirão Cidade Limpa, que já percorreu outros bairros da cidade desde fevereiro, sempre com o objetivo de manter a cidade limpa e prevenir doenças.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. Os moradores devem colocar os materiais descartáveis para coleta nos dias de passagem das equipes e, principalmente, após a limpeza, evitar jogar lixo em locais inadequados, mantendo os terrenos e vias sempre limpos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!