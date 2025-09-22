Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Distrito de Camisão / Divulgação

Manter os distritos limpos e organizados é uma ação fundamental não apenas para a boa aparência dos locais que recebem visitantes, mas também para a saúde da população, uma vez que o acúmulo de materiais pode se tornar criadouro de pragas e vetores transmissores de doenças.

Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou ao longo da semana passada um mutirão de coleta de materiais inservíveis nos distritos de Camisão, Piraputanga e região do Pesqueiro da Serra.

A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo, garantindo um destino adequado, para não serem jogados nas ruas e calçadas.

Segundo a equipe responsável, foram recolhidas duas cargas completas no caminhão, evidenciando o grande volume de materiais inservíveis.

Essa ação contribui diretamente com a saúde pública, a preservação ambiental e melhora a qualidade de vida dos moradores, ao mesmo tempo em que mantém os distritos limpos e mais acolhedores para os visitantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!