22 de Setembro de 2025 • 19:41

Destino adequado

Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 16:19

Distrito de Camisão / Divulgação

Manter os distritos limpos e organizados é uma ação fundamental não apenas para a boa aparência dos locais que recebem visitantes, mas também para a saúde da população, uma vez que o acúmulo de materiais pode se tornar criadouro de pragas e vetores transmissores de doenças.

Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou ao longo da semana passada um mutirão de coleta de materiais inservíveis nos distritos de Camisão, Piraputanga e região do Pesqueiro da Serra.

A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo, garantindo um destino adequado, para não serem jogados nas ruas e calçadas.

Segundo a equipe responsável, foram recolhidas duas cargas completas no caminhão, evidenciando o grande volume de materiais inservíveis.

Essa ação contribui diretamente com a saúde pública, a preservação ambiental e melhora a qualidade de vida dos moradores, ao mesmo tempo em que mantém os distritos limpos e mais acolhedores para os visitantes.

2
Entre em nosso grupo