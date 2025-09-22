Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo
Distrito de Camisão / Divulgação
Manter os distritos limpos e organizados é uma ação fundamental não apenas para a boa aparência dos locais que recebem visitantes, mas também para a saúde da população, uma vez que o acúmulo de materiais pode se tornar criadouro de pragas e vetores transmissores de doenças.
Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou ao longo da semana passada um mutirão de coleta de materiais inservíveis nos distritos de Camisão, Piraputanga e região do Pesqueiro da Serra.
A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo, garantindo um destino adequado, para não serem jogados nas ruas e calçadas.
Segundo a equipe responsável, foram recolhidas duas cargas completas no caminhão, evidenciando o grande volume de materiais inservíveis.
Essa ação contribui diretamente com a saúde pública, a preservação ambiental e melhora a qualidade de vida dos moradores, ao mesmo tempo em que mantém os distritos limpos e mais acolhedores para os visitantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Governo de MS reforça parceria com Exército na proteção da fronteira
Exército abre inscrições para militares temporários no CMO
Exército abre processo seletivo para motoristas em Aquidauana
Educação
Resolução que cria o PBP-PMM está publicada no DOU desta segunda-feira
Cidades
Espaço de lazer com quadra de areia e paisagismo será construído em homenagem à tradição local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS