MutirÃ£o da SaÃºde das Mulheres em Aquidauana realiza 69 tomografias e 12 cirurgias

O prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou a importÃ¢ncia da aÃ§Ã£o para a saÃºde da populaÃ§Ã£o feminina / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou neste fim de semana (21 e 22) o Mutirão da Saúde das Mulheres no Hospital Regional, ampliando o acesso a exames e cirurgias e reduzindo filas de espera no município. A iniciativa integra as ações do mês da mulher e reforça o compromisso da gestão com um atendimento mais ágil e humanizado.

Durante os dois dias de mutirão, foram realizadas 69 tomografias, 7 cirurgias de catarata, 2 procedimentos ginecológicos e 3 cirurgias gerais, totalizando 12 intervenções cirúrgicas e dezenas de exames que aguardavam na regulação. Os atendimentos foram destinados a pacientes previamente agendadas pela Central de Regulação do município.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da ação para a saúde da população feminina. “Estamos trabalhando para oferecer um atendimento mais digno, ágil e eficiente”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, reforçou os avanços nos atendimentos e a qualidade dos serviços prestados durante o mutirão. Já o diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, ressaltou o empenho das equipes para garantir um atendimento seguro e humanizado às pacientes.

A ação faz parte das iniciativas do mês da mulher e fortalece o cuidado com quem mais precisa, garantindo acesso a procedimentos essenciais e contribuindo para a redução do tempo de espera na rede pública de saúde de Aquidauana.

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