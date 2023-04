Mutirão de atualização do Cadúnico e Bolsa família termina hoje em Aquidauana

Divulgação

Somando à iniciativa de chamar a atenção da população de se cadastrar para benefícios e descontos na conta de luz, a Secretaria Municipal de Assistência Social está com uma equipe atendendo simultaneamente os cidadãos que precisam atualizar os dados no Cadastro Único, principalmente, o NIS.

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana está realizando uma ação de atualização de cadastro do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e Bolsa família. O plantão de atualização do CadÚnico ocorre no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no Centro da Juventude e termina hoje, dia 30.

Esta ação faz parte da parceria em que a Energisa e a Prefeitura de Aquidauana estão desenvolvendo para prestação de serviços para ajudar os moradores de Aquidauana a economizarem na conta de luz.

Para que o cidadão aquidauanense tenha direito aos benefícios concedidos pela Energisa, o cidadão precisa estar obrigatoriamente com o Cadúnico atualizado. Então, a equipe da SAS está no mesmo local, prestando esse atendimento e facilitando o acesso ao cidadão.

TARIFA SOCIAL

Podem participar desta ação, todas as pessoas que se enquadrem nos requisitos básicos definidos pela Energisa. Compareça no Centro da Juventude no bairro Nova Aquidauana atualize seu cadastro e faça sua inscrição para benefício da tarifa social, troca de lâmpadas, inscrição e sorteio de geladeiras.

De acordo com a secretaria de Assistência Social- Josilene Rodrigues Rosa, tem muitas pessoas que tem direito a esse benefício. “Em contato com a Energisa fomos informados que mais de 3 mil pessoas em Aquidauana tem direito a tarifa social, então este é o momento basta atualizar o cadastro e ser um beneficiário do programa”, afirmou a secretaria Josilene.

O cadastro também vai permanecer em aberto para toda a população, após esta ação da Energisa. Para tanto basta que o cidadão procure o CRAS ao qual é referenciado com os documentos pessoais e atualize seus dados.

PROGRAMAÇÃO

Na quinta-feira, 30, a partir das 17h, a Energisa fará uma sessão de cinema gratuita no Bairro Nova Aquidauana, exibindo o filme "O Menino que Descobriu o Vento". Logo após a apresentação do filme serão sorteadas 10 geladeiras.

A Energisa e a Prefeitura de Aquidauana convidam a população para comparecer no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, para realizar o seu cadastro e ter acesso aos benefícios. Os moradores devem levar os seguintes documentos: conta de energia elétrica, comprovante de residência, número do NIS, RG e CPF.