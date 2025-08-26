Mutirão de catarata atende 60 pacientes em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Cerca de 60 pacientes passam nesta terça-feira (26), por consultas e exames pré-operatórios de catarata no consultório móvel da Clínica MS Visão, instalado no Hospital Regional de Aquidauana. A iniciativa busca reduzir a fila de espera por cirurgias oftalmológicas eletivas no município.



A ação integra o Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias.



O vice-prefeito Dr. Murilo Acosta acompanhou os atendimentos e destacou a relevância da parceria entre município e Estado na ampliação do acesso aos serviços de saúde.



A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou o empenho da equipe para garantir a execução da ação de forma organizada. Já o diretor administrativo do Hospital Regional, Joacir Gomes, apontou que a medida contribui para diminuir a sobrecarga do sistema público, ao acelerar os procedimentos pré-operatórios e viabilizar a realização das cirurgias com maior planejamento.



A expectativa é de que, com os exames concluídos, os pacientes sejam encaminhados em breve para a etapa cirúrgica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!