Mutirão de catarata atende 60 pacientes em Aquidauana

A ação integra o Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
Cerca de 60 pacientes passam nesta terça-feira (26), por consultas e exames pré-operatórios de catarata no consultório móvel da Clínica MS Visão, instalado no Hospital Regional de Aquidauana. A iniciativa busca reduzir a fila de espera por cirurgias oftalmológicas eletivas no município.
A ação integra o Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias.
O vice-prefeito Dr. Murilo Acosta acompanhou os atendimentos e destacou a relevância da parceria entre município e Estado na ampliação do acesso aos serviços de saúde.
A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou o empenho da equipe para garantir a execução da ação de forma organizada. Já o diretor administrativo do Hospital Regional, Joacir Gomes, apontou que a medida contribui para diminuir a sobrecarga do sistema público, ao acelerar os procedimentos pré-operatórios e viabilizar a realização das cirurgias com maior planejamento.
A expectativa é de que, com os exames concluídos, os pacientes sejam encaminhados em breve para a etapa cirúrgica.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez
O evento aconteceu em Dourados e contou com a participação de 14 enxadristas de Anastácio
Norte
A diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos
Economia
Iniciativa do Governo Federal visa beneficiar agricultores familiares com microcrédito produtivo e juros baixos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS