Mutirão de cirurgias de catarata beneficia 100 pacientes de Aquidauana

Aquidauana recebe durante esta segunda-feira (01), a 3ª etapa do programa “MS Saúde: mais saúde, menos fila”, onde estão sendo atendidos 100 pacientes aquidauanenses que passarão por cirurgias eletivas de catarata.

Conforme levantamento da direção do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, são pacientes que residem na zona urbana, aldeias, distritos e zona rural de Aquidauana.

Esta ação é uma iniciativa do Governo do Estado de MS em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, tem por objetivo reduzir a fila de espera de quem está na regulação de vagas (SisReg) aguardando a cirurgia.

Os pacientes são atendidos na cirurgia pela equipe médica e de enfermagem da MS Visão. Ao final da cirurgia, são recepcionados para o pós-operatório pela equipe do hospital e são liberados para irem para casa e ganham 01 kit de colírios para tratamento pós-cirúrgico. O diretor do hospital - Joacir Gomes e a enfermeira responsável técnica, Juliana da Rocha Miranda acompanham o andamento dos atendimentos.

O retorno dos pacientes está marcado para o próximo dia 08 de julho no próprio hospital. Caso o paciente tiver alguma intercorrência antes do retorno, pode procurar o Pronto Socorro do Hospital que será encaminhado para atendimento.

COMO SER ATENDIDO?

Os pacientes que precisam de atendimento oftalmológico e que ainda não deram entrada no pedido de cirurgia no SisReg, precisam iniciar passando por consulta médica na sua ESF (Estratégia Saúde da Família).

Com o encaminhamento médico em mãos, o paciente deve procurar a Regulação de Vagas para cadastrar seu pedido. Caso seja necessário um tratamento mais especifico, o paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) para avaliação com médico especialista e depois entrará no sistema de regulação solicitação da cirurgia oftalmológica.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana