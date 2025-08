Mutirão de cirurgias eletivas tem início em Hospital de Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Teve início no último domingo (3), no Hospital Funrural, o mutirão de cirurgias eletivas do projeto MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) e do próprio hospital.



O objetivo da ação é reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos, proporcionando maior acesso aos atendimentos para a população. O mutirão seguirá até o mês de dezembro, conforme agendamento de cada paciente.



O início dos trabalhos contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, vereadores Sargento Cruz e Ana Saravy, além dos secretários municipais Sandra Calonga (Saúde e Saneamento), Clériton Alvarenga (Assistência Social), Anderson Meireles (Gabinete), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo) e Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos). Participaram também os médicos Dra. Auracélia da Silva Marques Barbero (diretora clínica do Funrural), Dr. Essi Leal, Dr. Diogo Bossay e Dr. Irineu Barbero.



Durante a visita, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância da iniciativa como resposta à demanda reprimida por cirurgias no município. Representando o Legislativo, os vereadores destacaram a importância da união entre Estado, município e hospital para viabilizar a ação.



A secretária de Saúde, Sandra Calonga, mencionou que o mutirão é resultado de planejamento conjunto e articulação entre as esferas envolvidas. O diretor do Hospital Funrural, Eulálio Abel, afirmou que a equipe está mobilizada para garantir a realização dos procedimentos com segurança.



As cirurgias serão realizadas conforme a capacidade do hospital e o cronograma estabelecido, atendendo pacientes previamente inseridos na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

