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MutirÃ£o de exames atende mulheres neste sÃ¡bado em Aquidauana

Cerca de mil pessoas devem passar por atendimento

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 14/03/2026 Ã s 10:23

Atualizado em 14/03/2026 Ã s 10:42

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O mutirão de coleta laboratorial voltado à saúde da mulher acontece neste sábado (14) em Aquidauana. A ação começou nas primeiras horas da manhã, a partir das 6h, no Centro de Especialidades Médicas de Aquidauana (CEM), com expectativa de atender cerca de mil mulheres ao longo do dia.

A iniciativa é destinada às pacientes que já estavam na lista da regulação municipal, permitindo que realizem exames laboratoriais importantes para o diagnóstico precoce e o acompanhamento de diversas condições de saúde. A ação também busca reduzir a fila de espera e ampliar o acesso aos serviços de saúde no município.

Além da coleta de exames, a programação inclui uma roda de conversa sobre violência contra a mulher, promovendo orientação, acolhimento e informação às participantes. Durante o encontro, profissionais abordam formas de identificar situações de violência, canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município.

O mutirão integra as atividades realizadas em alusão ao Mês da Mulher no Brasil e reforça a importância da prevenção, do cuidado contínuo e da promoção da saúde feminina.

A orientação é que as mulheres convocadas compareçam ao local com documentos pessoais e pedidos médicos, quando necessário. A expectativa é de que a mobilização contribua para fortalecer o cuidado com a saúde e ampliar o acesso aos exames laboratoriais na cidade.

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