11 de MarÃ§o de 2026 • 19:32

MutirÃ£o de exames deve atender cerca de mil mulheres em Aquidauana

AÃ§Ã£o acontece no dia 14 de marÃ§o, a partir das 6h, e inclui roda de conversa sobre violÃªncia contra a mulher

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 16:31

O mutirÃ£o Ã© voltado para pacientes que jÃ¡ estÃ£o na lista da regulaÃ§Ã£o e terÃ£o a oportunidade de realizar exames laboratoriais / AgÃªncia Brasil/Arquivo

Um dia dedicado ao cuidado com a saúde das mulheres. No dia 14 de março, a partir das 6h, acontece o Mutirão de Coleta Laboratorial para Mulheres no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana. A iniciativa deve atender aproximadamente mil mulheres, reforçando a importância da prevenção, do cuidado e da atenção à saúde feminina.

O mutirão é voltado para pacientes que já estão na lista da regulação e terão a oportunidade de realizar exames laboratoriais essenciais para o diagnóstico precoce e o monitoramento de diversas condições de saúde. A ação busca reduzir filas de espera e garantir que as mulheres tenham acesso ágil aos serviços.

Além da coleta de exames, a programação inclui uma roda de conversa sobre violência contra as mulheres, promovendo informação, acolhimento e apoio para as participantes. O momento será conduzido por profissionais capacitados, que abordarão formas de identificação da violência, canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município.

A ação integra as atividades em alusão ao Mês da Mulher e reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o enfrentamento à violência de gênero.

O CEM está localizado em Aquidauana, e a orientação é que as mulheres atendidas compareçam ao local a partir das 6h, portando documentos pessoais e pedidos médicos, quando necessário. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio.

