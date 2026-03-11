MutirÃ£o de exames deve atender cerca de mil mulheres em Aquidauana

O mutirÃ£o Ã© voltado para pacientes que jÃ¡ estÃ£o na lista da regulaÃ§Ã£o e terÃ£o a oportunidade de realizar exames laboratoriais / AgÃªncia Brasil/Arquivo

Um dia dedicado ao cuidado com a saúde das mulheres. No dia 14 de março, a partir das 6h, acontece o Mutirão de Coleta Laboratorial para Mulheres no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana. A iniciativa deve atender aproximadamente mil mulheres, reforçando a importância da prevenção, do cuidado e da atenção à saúde feminina.

O mutirão é voltado para pacientes que já estão na lista da regulação e terão a oportunidade de realizar exames laboratoriais essenciais para o diagnóstico precoce e o monitoramento de diversas condições de saúde. A ação busca reduzir filas de espera e garantir que as mulheres tenham acesso ágil aos serviços.

Além da coleta de exames, a programação inclui uma roda de conversa sobre violência contra as mulheres, promovendo informação, acolhimento e apoio para as participantes. O momento será conduzido por profissionais capacitados, que abordarão formas de identificação da violência, canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município.

A ação integra as atividades em alusão ao Mês da Mulher e reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o enfrentamento à violência de gênero.

O CEM está localizado em Aquidauana, e a orientação é que as mulheres atendidas compareçam ao local a partir das 6h, portando documentos pessoais e pedidos médicos, quando necessário. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!