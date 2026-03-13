MutirÃ£o de exames espera amplo atendimento a mulheres no sÃ¡badoÂ em Aquidauana

AÃ§Ã£o acontece a partir das 6h, e inclui roda de conversa sobre violÃªncia contra a mulher
A aÃ§Ã£o integra as atividades em alusÃ£o ao MÃªs da Mulher / AgÃªncia Brasil
Um dia dedicado ao cuidado com a saúde das mulheres. Neste sábado, 14 de março, a partir das 6h, acontece o Mutirão de Coleta Laboratorial para Mulheres no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana. A iniciativa deve atender aproximadamente mil mulheres, reforçando a importância da prevenção, do cuidado e da atenção à saúde feminina.
O mutirão é voltado para pacientes que já estão na lista da regulação e terão a oportunidade de realizar exames laboratoriais essenciais para o diagnóstico precoce e o monitoramento de diversas condições de saúde. A ação busca reduzir filas de espera e garantir que as mulheres tenham acesso ágil aos serviços.
Além da coleta de exames, a programação inclui uma roda de conversa sobre violência contra as mulheres, promovendo informação, acolhimento e apoio para as participantes. O momento será conduzido por profissionais capacitados, que abordarão formas de identificação da violência, canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município.
A ação integra as atividades em alusão ao Mês da Mulher e reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o enfrentamento à violência de gênero.
O CEM está localizado em Aquidauana, e a orientação é que as mulheres atendidas compareçam ao local a partir das 6h, portando documentos pessoais e pedidos médicos, quando necessário. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio.
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