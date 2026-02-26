Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:22

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

Ação realizada em parceria com UFMS assegurou exames, testes rápidos e ultrassonografias de retorno para as pacientes

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 13:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), finalizou na terça-feira (25) o Mutirão de Inserção de DIU. A ação, realizada na ESF Isaura Baes, resultou no atendimento de 48 mulheres, ampliando o acesso a métodos contraceptivos de longa duração no município.

Além dos atendimentos realizados durante o mutirão, a secretaria informou que as 20 mulheres que estavam na lista de espera serão devidamente agendadas para a inserção do dispositivo, assegurando a continuidade do serviço e a democratização do acesso ao planejamento reprodutivo.

Equipe capacitada e atendimento humanizado

O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado, seguro e rigorosamente dentro dos protocolos clínicos recomendados pelo Ministério da Saúde.

“Estamos ampliando o acesso ao planejamento reprodutivo com responsabilidade e segurança. O mutirão garante não apenas a inserção do DIU, mas todo o acompanhamento necessário, com exames, testes e retorno agendado”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga.

Cuidado integral

Como parte do cuidado integral à saúde da mulher, todas as participantes do mutirão passaram por uma bateria de exames essenciais antes do procedimento, incluindo:

- Teste de gravidez;
- Testes rápidos para HIV;
- Testes rápidos para Sífilis;
- Testes rápidos para Hepatite B;
- Testes rápidos para Hepatite C.

A iniciativa reforça a importância do rastreamento e da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis como etapa fundamental para um procedimento seguro.

Acompanhamento pós-procedimento

A preocupação com a saúde das mulheres não se encerrou com a inserção do DIU. A secretaria garantiu que todas as pacientes atendidas terão acompanhamento pós-procedimento, com ultrassonografias (USG) já agendadas para monitoramento e avaliação do posicionamento do dispositivo. Essa medida assegura a eficácia do método contraceptivo e a tranquilidade das usuárias.

O mutirão reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde da mulher, unindo prevenção, tecnologia e humanização no atendimento público.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Clima

Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Diálogo

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

ÚLTIMAS

Luto

Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município

Informe Publicitário

Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo