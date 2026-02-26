Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

Ação realizada em parceria com UFMS assegurou exames, testes rápidos e ultrassonografias de retorno para as pacientes
O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), finalizou na terça-feira (25) o Mutirão de Inserção de DIU. A ação, realizada na ESF Isaura Baes, resultou no atendimento de 48 mulheres, ampliando o acesso a métodos contraceptivos de longa duração no município.
Além dos atendimentos realizados durante o mutirão, a secretaria informou que as 20 mulheres que estavam na lista de espera serão devidamente agendadas para a inserção do dispositivo, assegurando a continuidade do serviço e a democratização do acesso ao planejamento reprodutivo.
O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado, seguro e rigorosamente dentro dos protocolos clínicos recomendados pelo Ministério da Saúde.
“Estamos ampliando o acesso ao planejamento reprodutivo com responsabilidade e segurança. O mutirão garante não apenas a inserção do DIU, mas todo o acompanhamento necessário, com exames, testes e retorno agendado”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga.
Como parte do cuidado integral à saúde da mulher, todas as participantes do mutirão passaram por uma bateria de exames essenciais antes do procedimento, incluindo:
- Teste de gravidez;
- Testes rápidos para HIV;
- Testes rápidos para Sífilis;
- Testes rápidos para Hepatite B;
- Testes rápidos para Hepatite C.
A iniciativa reforça a importância do rastreamento e da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis como etapa fundamental para um procedimento seguro.
A preocupação com a saúde das mulheres não se encerrou com a inserção do DIU. A secretaria garantiu que todas as pacientes atendidas terão acompanhamento pós-procedimento, com ultrassonografias (USG) já agendadas para monitoramento e avaliação do posicionamento do dispositivo. Essa medida assegura a eficácia do método contraceptivo e a tranquilidade das usuárias.
O mutirão reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde da mulher, unindo prevenção, tecnologia e humanização no atendimento público.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio
Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS
Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli
Luto
Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município
Informe Publicitário
A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS