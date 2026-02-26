Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), finalizou na terça-feira (25) o Mutirão de Inserção de DIU. A ação, realizada na ESF Isaura Baes, resultou no atendimento de 48 mulheres, ampliando o acesso a métodos contraceptivos de longa duração no município.

Além dos atendimentos realizados durante o mutirão, a secretaria informou que as 20 mulheres que estavam na lista de espera serão devidamente agendadas para a inserção do dispositivo, assegurando a continuidade do serviço e a democratização do acesso ao planejamento reprodutivo.

Equipe capacitada e atendimento humanizado

O mutirão contou com a atuação de seis médicos e uma enfermeira capacitada, garantindo um atendimento humanizado, seguro e rigorosamente dentro dos protocolos clínicos recomendados pelo Ministério da Saúde.

“Estamos ampliando o acesso ao planejamento reprodutivo com responsabilidade e segurança. O mutirão garante não apenas a inserção do DIU, mas todo o acompanhamento necessário, com exames, testes e retorno agendado”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga.

Cuidado integral

Como parte do cuidado integral à saúde da mulher, todas as participantes do mutirão passaram por uma bateria de exames essenciais antes do procedimento, incluindo:

- Teste de gravidez;

- Testes rápidos para HIV;

- Testes rápidos para Sífilis;

- Testes rápidos para Hepatite B;

- Testes rápidos para Hepatite C.

A iniciativa reforça a importância do rastreamento e da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis como etapa fundamental para um procedimento seguro.

Acompanhamento pós-procedimento

A preocupação com a saúde das mulheres não se encerrou com a inserção do DIU. A secretaria garantiu que todas as pacientes atendidas terão acompanhamento pós-procedimento, com ultrassonografias (USG) já agendadas para monitoramento e avaliação do posicionamento do dispositivo. Essa medida assegura a eficácia do método contraceptivo e a tranquilidade das usuárias.

O mutirão reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde da mulher, unindo prevenção, tecnologia e humanização no atendimento público.

