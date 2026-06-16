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Serviços urbanos

Mutirão de limpeza chega à Vila Pinheiro e reforça manutenção em bairros de Aquidauana

Prefeitura realiza serviços de roçada, poda de árvores e retirada de entulhos para melhorar a limpeza urbana

O Pantaneiro

Publicado em 16/06/2026 às 12:55

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Nos últimos dias, as equipes de serviços urbanos concentraram os trabalhos na Vila Pinheiro e áreas próximas / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana intensificou, nos últimos dias, os serviços de limpeza, manutenção e conservação em diferentes regiões do município. Desta vez, as equipes de serviços urbanos concentraram os trabalhos na Vila Pinheiro e áreas próximas, onde foi realizado um mutirão para melhorar as condições dos espaços públicos.

Entre as ações executadas estão a limpeza de áreas públicas, roçada de terrenos, poda de árvores e retirada de entulhos, lixo e materiais inservíveis. Os serviços têm como objetivo contribuir para a preservação da limpeza urbana, além de proporcionar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida aos moradores.

Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção desenvolvido em diversos bairros da cidade. A iniciativa também busca prevenir o acúmulo de resíduos em vias e espaços públicos, colaborando para um ambiente mais organizado e agradável para a população. A prefeitura destacou que as equipes seguem atuando, diariamente, em diferentes pontos de Aquidauana, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e atendendo às demandas da comunidade.

A orientação é para que os moradores também contribuam com a conservação dos espaços públicos, descartando corretamente resíduos e evitando o acúmulo de materiais em terrenos e calçadas.

Veja imagens do antes e depois:

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