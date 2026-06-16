Mutirão de limpeza chega à Vila Pinheiro e reforça manutenção em bairros de Aquidauana

Prefeitura realiza serviços de roçada, poda de árvores e retirada de entulhos para melhorar a limpeza urbana
Nos últimos dias, as equipes de serviços urbanos concentraram os trabalhos na Vila Pinheiro e áreas próximas / Divulgação
A Prefeitura de Aquidauana intensificou, nos últimos dias, os serviços de limpeza, manutenção e conservação em diferentes regiões do município. Desta vez, as equipes de serviços urbanos concentraram os trabalhos na Vila Pinheiro e áreas próximas, onde foi realizado um mutirão para melhorar as condições dos espaços públicos.
Entre as ações executadas estão a limpeza de áreas públicas, roçada de terrenos, poda de árvores e retirada de entulhos, lixo e materiais inservíveis. Os serviços têm como objetivo contribuir para a preservação da limpeza urbana, além de proporcionar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida aos moradores.
Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção desenvolvido em diversos bairros da cidade. A iniciativa também busca prevenir o acúmulo de resíduos em vias e espaços públicos, colaborando para um ambiente mais organizado e agradável para a população. A prefeitura destacou que as equipes seguem atuando, diariamente, em diferentes pontos de Aquidauana, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e atendendo às demandas da comunidade.
A orientação é para que os moradores também contribuam com a conservação dos espaços públicos, descartando corretamente resíduos e evitando o acúmulo de materiais em terrenos e calçadas.
Veja imagens do antes e depois:
Acima da média
Dois casos em poucas horas
Gestão estratégica
Evento reuniu gestores, profissionais e comunidade na Câmara Municipal com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil"
Cidadania
O evento foi marcado por articulações institucionais, troca de experiências entre municípios e a realização do painel "Políticas Públicas para Mulheres: da escuta à ação"
Futebol
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS