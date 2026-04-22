Mutirão de limpeza de Aquidauana chega nesta quarta ao bairro São Pedro

Após os trabalhos, haverá fiscalização em terrenos conforme Lei Municipal nº 2.558/2018
Mutirão de limpeza / Arquivo/ O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta quarta-feira (22), o Mutirão Cidade Limpa no bairro São Pedro. As equipes municipais iniciaram os trabalhos às 7h da manhã, com o objetivo de promover a limpeza urbana e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.
Serão realizadas a retirada de lixo, o recolhimento de galhos e a limpeza de entulhos acumulados em vias públicas e terrenos. A ação conta com a colaboração da população, que é essencial para o sucesso do mutirão.
A Prefeitura orienta os moradores a colocarem os materiais descartáveis na frente de suas residências para facilitar o trabalho das equipes. Após a ação, haverá fiscalização nos terrenos, conforme determina a Lei Municipal nº 2.558/2018, que estabelece normas sobre a limpeza e conservação de imóveis no município.
A administração municipal reforça o pedido para que a população faça a sua parte, descartando corretamente os resíduos e evitando o acúmulo de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti ou atrair animais peçonhentos. "Faça sua parte! Colabore com o mutirão e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada", destaca a Prefeitura.
O Mutirão Cidade Limpa é uma iniciativa contínua da administração municipal, que já passou por diversos bairros de Aquidauana, com o objetivo de combater focos de doenças, prevenir alagamentos e garantir mais saúde e bem-estar para a população.
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