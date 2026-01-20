Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 18:09

Segurança jurídica

Mutirão do MEI em Aquidauana para regularização segue até dia 23 de janeiro

Janeiro é o mês limite para que os MEIs regularizem pendências e garantam o acesso aos benefícios da categoria

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 12:42

Atualizado em 20/01/2026 às 12:46

Os atendimentos estão ocorrendo em dois locais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Sebrae/MS, Sala do Empreendedor e Associação Comercial, está realizando um mutirão de atendimento voltado aos Microempreendedores Individuais (MEI). A ação, que oferece serviços gratuitos de regularização e orientação, segue até esta sexta-feira, dia 23 de janeiro, e é uma oportunidade para os empreendedores iniciarem o ano com as obrigações em dia.

O Mutirão do MEI 2026 oferece suporte para formalização de novos negócios, regularização de débitos, reenquadramento, emissão de documentos e esclarecimentos sobre prazos e obrigações fiscais. A iniciativa visa proporcionar mais segurança jurídica e tranquilidade aos pequenos empresários.

Os atendimentos estão ocorrendo em dois locais. Na Sala do Empreendedor, instalada na Estação Ferroviária, o horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. Já na Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA), o atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A administração municipal reforça que janeiro é o mês limite para que os MEIs regularizem pendências e garantam o acesso aos benefícios da categoria. Para obter mais informações sobre os serviços oferecidos no mutirão, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-1385.

