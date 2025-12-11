Mutirão garante trocar lâmpadas de alta luminosidade em avenidas e praças de Aquidauana

A melhoria na iluminação pública é uma demanda recorrente da população, especialmente em áreas de maior movimentação noturna / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR), iniciou nesta semana um mutirão de substituição das lâmpadas de superpostes – estruturas de grande altura – instaladas em diversas avenidas e praças da cidade. A ação visa aumentar a eficiência energética, melhorar a luminosidade e ampliar a durabilidade da iluminação pública, impactando positivamente na segurança e no bem-estar da comunidade.

Para realizar o serviço com segurança e precisão, a SEMSUR está utilizando um caminhão equipado com plataforma elevatória e cesto aéreo, conhecido como bucket truck ou caminhão com munck adaptado. O equipamento permite que a equipe acesse pontos de difícil alcance e execute a troca das luminárias de forma ágil e segura.

A melhoria na iluminação pública é uma demanda recorrente da população, especialmente em áreas de maior movimentação noturna, como praças e vias centrais. Com lâmpadas mais modernas e eficientes, a prefeitura busca reduzir o consumo de energia, os custos de manutenção e, ao mesmo tempo, oferecer um ambiente mais iluminado e seguro para pedestres e motoristas.

A iniciativa integra um plano de manutenção preventiva e modernização da infraestrutura urbana do município. Novas fases do mutirão devem ocorrer nas próximas semanas, atendendo a outras regiões da cidade que também necessitam de melhorias no sistema de iluminação.

