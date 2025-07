Mutirão leva vacinação a fazendas pantaneiras em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento (Sesau) e de Cultura e Turismo (Sectur), realizou no sábado (5) um mutirão de vacinação em fazendas localizadas na região pantaneira e reconhecidas pelo trabalho com hotelaria e turismo rural.



A ação teve como objetivo facilitar o acesso à imunização para moradores e trabalhadores das propriedades rurais, possibilitando a atualização das carteiras de vacinação com vacinas de rotina. Responsável pela aplicação das doses e logística, a equipe da Sesau contou com o apoio da Sectur, que atuou na articulação e agendamento junto às fazendas.



Participaram do mutirão o secretário da Sectur, Pepeu Fialho, a servidora da secretaria Andréia Vaz e as enfermeiras da Sesau: Laura Dias, Camila Mayer, Cleonice Gondim e Adriana Lanza.



A vacinação em regiões rurais e de difícil acesso integra as estratégias da Sesau para ampliar a cobertura vacinal no município, garantindo que moradores e trabalhadores dessas localidades tenham os mesmos direitos à saúde que a população urbana. A medida é considerada especialmente importante nas fazendas que recebem turistas de diversas partes do mundo, o que torna essencial manter os funcionários com a imunização em dia.



Na semana anterior, a equipe da Sesau também promoveu ação semelhante na Fazenda Primavera, localizada no Pantanal da Nhecolândia, atendendo os trabalhadores locais.



De acordo com a administração municipal, essas mobilizações reforçam o compromisso da gestão com a ampliação do acesso aos serviços de saúde e fortalecem a integração entre turismo sustentável e atenção básica no município.

