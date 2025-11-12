Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 14:39

Buscar

Últimas notícias
X
Limpeza

Mutirão recolhe grande volume de resíduos em distritos de Aquidauana

A ação integra o cronograma de manutenção e limpeza dos distritos, que visa manter os espaços públicos em condições adequadas para moradores e visitantes

Da redação

Publicado em 12/11/2025 às 10:55

Atualizado em 12/11/2025 às 11:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Entre os dias a última sexta-feira (7) e ontem (11), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou um mutirão de limpeza nos distritos de Piraputanga e Camisão, com foco na remoção de materiais inservíveis como móveis antigos, restos de materiais de construção e outros objetos descartáveis.

As equipes mobilizadas utilizaram caminhões e maquinários para recolher os resíduos e garantir o destino correto do material coletado. A ação integra o cronograma de manutenção e limpeza dos distritos, que visa manter os espaços públicos em condições adequadas para moradores e visitantes.

Segundo a Secretaria, foi retirada uma grande quantidade de resíduos, mesmo após uma coleta ter sido realizada nas semanas anteriores. O recolhimento regular de inservíveis contribui para evitar o descarte irregular, reduz focos de proliferação de insetos e doenças e melhora a organização urbana.

Com Piraputanga e Camisão sendo destinos turísticos de destaque, a manutenção da limpeza e da infraestrutura desses locais é considerada essencial para preservar o meio ambiente e fortalecer o turismo sustentável.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Prefeitura faz limpeza em Piraputanga e Camisão

• Fogo atinge cachoeira do Morcego em Camisão

• Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Campanha Novembro Azul promove palestra sobre saúde do homem em Aquidauana

Educação

Alunos do Rotary Club participam de aula ambiental na Lagoa Comprida

Solidariedade

Acadêmicos da UFMS realizam ação recreativa com idosos de Aquidauana

Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e pancadas de chuva isoladas

Política

Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Ação da DENAR contou com cão farejador e atingiu seis encomendas

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo