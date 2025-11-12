Mutirão recolhe grande volume de resíduos em distritos de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Entre os dias a última sexta-feira (7) e ontem (11), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou um mutirão de limpeza nos distritos de Piraputanga e Camisão, com foco na remoção de materiais inservíveis como móveis antigos, restos de materiais de construção e outros objetos descartáveis.



As equipes mobilizadas utilizaram caminhões e maquinários para recolher os resíduos e garantir o destino correto do material coletado. A ação integra o cronograma de manutenção e limpeza dos distritos, que visa manter os espaços públicos em condições adequadas para moradores e visitantes.



Segundo a Secretaria, foi retirada uma grande quantidade de resíduos, mesmo após uma coleta ter sido realizada nas semanas anteriores. O recolhimento regular de inservíveis contribui para evitar o descarte irregular, reduz focos de proliferação de insetos e doenças e melhora a organização urbana.



Com Piraputanga e Camisão sendo destinos turísticos de destaque, a manutenção da limpeza e da infraestrutura desses locais é considerada essencial para preservar o meio ambiente e fortalecer o turismo sustentável.

