Na segunda-feira será aberta inscrição para curso gratuito de Ovos de Páscoa em Aquidauana

Fabricação de ovos de páscoa / Divulgação Prefeitura

Na próxima quinta-feira (6) acontece a Oficina de “Produção de Ovos de Páscoa”, no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, da Prefeitura de Aquidauana. O curso será ministrado pela renomada empresária do ramo, Mariany Puche, é totalmente gratuito e com materiais inclusos.

Serão disponibilizadas 15 vagas e pode participar todos os moradores de Aquidauana.A matrícula será feita na segunda-feira, direto no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, que fica na Rua Francisco Pereira Alves, Bairro da Exposição (em frente à escola CAIC).

Para realizar a incrição o participante deve estar munido de documentos pessoais e comprovante de residência.

“Essa é uma oficina muito solicitada, pois é uma oportunidade que nossa população tem de se qualificar e ganhar uma renda extra nesta época do ano, a Páscoa. Por isso, a prefeitura via Assistência Social sempre se prepara para atender esta demanda, trazendo essa oficina com profissionais qualificados no ramo para compartilhar conhecimento", explicou a coordenadora do Geração de Renda, Elaine Rati.

Mariany Puche é parceira há 3 anos do Núcleo de Geração de Renda. "Só temos a agradecer pela disponibilidade e atenção que nos concede em meio as suas produções”, completou Elaine Rati.