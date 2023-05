Na volta pra casa, mulher é agredida pelo marido dentro do carro em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Uma mulher, de 20 anos foi agredida pelo marido, um homem, de 25 anos na noite de ontem, 9, quando voltava da casa de alguns parentes. O caso aconteceu no Bairro Nova Aquidauana.

Segundo o depoimento da vítima, o autor a agrediu com puxões de cabelo, socos na cabeça e apertou muito forte seu braço, as agressões aconteceram dentro do carro enquanto eles retornava para a casa.

O homem deixou a mulher em casa e saiu com o filho do casal de 3 anos, ela disse aos militares que ele poderia ter ido a casa de uma tia. Quando os policiais encontraram o rapaz ele ainda estava dentro do veículo com a criança.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia do munícipio.