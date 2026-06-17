Nadadores da Upan brilham e conquistam medalhas para Aquidauana e Anastácio nos Jems

Equipe de natação da Upan levou o nome de Aquidauana e Anastácio ao pódio durante a etapa estadual dos Jems / Divulgação

Em participação de grande destaque, a equipe da Upan (União dos Pais e Atletas da Natação) levou o nome de Aquidauana e Anastácio ao pódio durante a etapa estadual dos Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul), realizada no último fim de semana, em Campo Grande. Com uma delegação formada por sete atletas, os municípios foram representados por jovens nadadores que conquistaram importantes resultados na competição.

Do grupo que participou do evento, cinco atletas integram o Prodesc (Programa de Desenvolvimento Esportivo) e fizeram parte das seleções municipais que disputaram as provas em diferentes categorias.

Representando Aquidauana na faixa etária de 12 a 14 anos estiveram João Pedro Cabral (Cejar), Maria Clara Oliveira (Cejar), Hevyllyn Estevão (Cejar), Emanuele Righetti (Cândido Mariano) e Matheus de Maeda (Falcão). Já na categoria de 15 a 17 anos, os representantes foram Matheus de Maeda e Jean Cunha (Cejar). Anastácio contou com a participação de Gabriella Quevedo (Maria Corrêa Dias), na categoria de 15 a 17 anos.

Entre os destaques da competição esteve João Pedro Cabral, que conquistou a medalha de prata nos 800 metros livre. Outro grande nome da equipe foi Matheus de Maeda, que subiu ao pódio quatro vezes, garantindo prata nos 100 metros borboleta e nos 50 metros livre, além de bronze nos 200 metros borboleta e nos 100 metros livre.

A equipe também conquistou medalha no revezamento 4x50 metros medley misto. O quarteto formado por Hevyllyn Estevão, Maria Clara Oliveira, Matheus de Maeda e João Pedro Cabral ficou com a terceira colocação, assegurando mais um resultado expressivo para a delegação aquidauanense.

Representante de Anastácio, Gabriella Quevedo também teve desempenho de destaque ao conquistar a medalha de prata nos 200 metros medley e o bronze nos 100 metros borboleta.

Para a Upan, os resultados refletem o comprometimento dos atletas com os treinamentos e demonstram a força da natação desenvolvida na região. Além das conquistas esportivas, a participação nos Jogos Escolares reforça valores como disciplina, dedicação e espírito de equipe.

A entidade também agradeceu o apoio das prefeituras de Aquidauana e Anastácio, das secretarias municipais de Esporte, da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), das escolas parceiras, dos pais e familiares, além de todos os colaboradores que contribuem para o fortalecimento da modalidade.

Com os resultados alcançados, a equipe celebra mais uma participação de sucesso em competições estaduais e segue trabalhando na formação de atletas e cidadãos comprometidos tanto com o esporte quanto com os estudos.