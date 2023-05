Não esqueça que está se aproximando o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Aquidauana vai sediar o maior evento de automóveis antigos que já se viu. Será o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, nos dias 9, 10 e 11 de junho. Com estrada gratuita, a exposição terá como estrelas principais da festa, as raridades de automóveis muito bem cuidadas, com shows da Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Banda Marasmo e muito mais. Para que as famílias sejam bem recebidas, a entrada é gratuita e a festa vai contar ainda com uma infraestrutura especial com praça de alimentação, banheiro e muito mais. Um evento inesquecível, que, para ficar ainda melhor, terá entrada franca.