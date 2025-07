Natação de Aquidauana conquista pódio nos Jogos Escolares de MS

AGECOM

A equipe de natação de Aquidauana brilhou nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul 2025, encerrados no último domingo em Campo Grande. Os atletas da cidade, com idades entre 12 e 17 anos, conquistaram diversas medalhas — incluindo ouro, prata e bronze — em provas individuais e revezamentos.

Na faixa etária de 12 a 14 anos, a nadadora Gabriella Quevedo, da Escola Estadual CEJAR, foi o principal destaque: ganhou duas pratas (100m peito e 100m livre) e um bronze (50m peito), além de conquistar o melhor índice técnico da categoria, garantindo vaga para os Jogos Escolares Brasileiros.